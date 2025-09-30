「スパイダーマン」シリーズで知られるトム・ホランドが、記者にゼンデイヤを「彼女（girlfriend）」と紹介された際、即座に「婚約者（fiancée）」と訂正。そのやり取りがSNSで拡散され、ファンの間で話題になっている。【写真】おそろいのルックでイベントに登場したトム＆ゼンデイヤこの出来事が起きたのは、先日行われたパネルイベント中。観客の前で質疑応答をしていた際、記者の一人が「私は娘を連れてきて、彼女は