Amazonベーシック（AmazonBasics）は、名前のとおり、Amazonのプライベートブランド。家電やデジタルガジェット、日用品など、シンプルなデザインで定番の機能を備えた製品を販売しています。今回はそんなAmazonベーシックのアイテムのなかから「八角形電源タップタワー」をレビューします。 12個のコンセント＆USBポートを搭載！ Amazonベーシックの八角形電源タップタワーは、合計12個ものコンセント＆USBポートを搭載