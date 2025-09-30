国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー第３戦、日本女子オープンは１０月２日から４日間、兵庫・チェリーヒルズＧＣ（６６１６ヤード、パー７２）で行われる。第１、第２ラウンドの組み合わせが３０日、発表された。米女子ツアーを主戦場とする古江彩佳（富士通）は今季国内ツアー初出場。メルセデス・ランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）と同組でプレーする。前週のミヤギテ