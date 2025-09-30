◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が２２号ソロを放った。４回２死、山崎の高めの直球をバックスクリーン左へ。「いい感覚の中で自分のバッティングができました」と納得した。９日の日本ハム戦（エスコン）以来の本塁打。本拠地では８月２０日の西武戦以来となるアーチをかけ、恒例のパフォーマンス「どすこい」を決めた。今季は長期の不振。９月はスタメン