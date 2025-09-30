【モデルプレス＝2025/09/30】声優の山寺宏一が29日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ルパン三世」の声優らとオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】山寺宏一ら「ルパン三世」声優集結で“役再現”◆栗田貫一・大塚明夫・山寺宏一が追いかけっこ29日、「ルパン三世」のルパン三世の声優を務める栗田貫一は「オッサン×3」と“銭形警部”こと銭形幸一役の山寺、次元大介役の大塚明夫とのオフショットを投稿。次元大介の