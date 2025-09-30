落語家・笑福亭鶴瓶が３０日に自身のＳＮＳを更新。風景ショットを公開した。インスタグラムに「部屋の窓からハリウッドが見える」とつづり、窓から見える風景をパシャリ。ロサンゼルスにあるハリウッドサインが画像奥に小さく映っている。この投稿にファンからは「塔の先にハリウッドの文字がありますね」「ホンマやぁ（笑）」「とうとうハリウッドデビューですか？」「落語のイベント？なら行きたい」「師匠ええっすね」