◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発登板。４回に安打を放ってチャンスを作った。３ー２の４回２死一塁。相手先発・マラーの投じた１３９キロの変化球をたたいて左前に運んだ。直前には空振りした勢いで転倒して苦笑いしたが、今季２安打目の左前打となり２死一、二塁と好機を拡大。ベンチで見守った仲間は両手を挙げて喜んだ。