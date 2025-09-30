北九州市のJR八幡駅近くのマンションで30日夕方、火事があり、2人が病院に搬送されました。 警察と消防によりますと、午後5時半ごろ、北九州市八幡東区西本町のマンションで「黒い煙が出ている」など住民からの通報が相次ぎました。出火したのは7階建てマンションの2階部分で、消防車が出動して消火にあたり火の勢いは収まりましたが、午後6時半の時点で消火活動が続いています。 この火事で2人が病院に搬送されました。現場