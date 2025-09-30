徳島市が生活保護費を過払いし、国に負担金5千万円を過大請求していた問題で、市議会調査特別委員会（百条委員会）が30日、開かれた。担当課の元係長が出席し、証人尋問で「過大請求は『爆弾』と引き継ぎを受けた」と述べた。生活福祉第1課の元係長榎田好史氏は尋問で、受給者が受給資格を喪失した際に、厚生労働省に一部しか報告していなかったと明らかにした。2022年度の会計検査院の検査で、厚労省への報告は正確だと説明し