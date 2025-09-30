◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月30日東京D）巨人の中山礼都内野手（23）が30日の中日戦（東京D）で貴重な追加点となる2点適時二塁打を放った。「6番・右翼」に入って先発出場。初回、4番・岡本の右ゴロで先制し、リチャードが右前打でつないだ2死一、三塁で第1打席へ。相手先発左腕・マラーが2ボール1ストライクから投じた4球目、外角高めツーシームを左中間にはじき返すと、三走・岡本に続いてリチャードも一塁か