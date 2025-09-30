【釜山（韓国南部）＝岡部雄二郎】石破首相は３０日、李在明（イジェミョン）韓国大統領と韓国・釜山の会議場で首脳会談を行い、人口減少や地方創生などの共通の社会課題について、両国で継続的に協議を行うことで一致した。首相は会談終了後、記者団に、「安全保障、経済安全保障分野について、戦略的な意思疎通を続けていくことを確認した」と述べた。北朝鮮の完全な非核化に向けても、「日韓、日米韓、緊密に連携して対応し