JR新大久保駅転落事故で亡くなった韓国人留学生の李秀賢さんの墓地を参拝し、献花する石破首相。右は妻の佳子さん＝30日、韓国・釜山（内閣広報室提供・共同）【釜山共同】石破茂首相は30日、訪問先の韓国・釜山で、東京都新宿区のJR新大久保駅で2001年、ホームから転落した日本人を助けようとして電車にはねられ死亡した韓国人留学生李秀賢さんの墓地を参拝し献花した。その後の李在明大統領との会談で「危険を顧みず日本人を救