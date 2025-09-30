指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『お気に入りジュエリー&アクセサリー紹介させてください！』の動画を投稿。お気に入りのアクセサリーなどを紹介してくれました！中には自身がプロデュースするコスメの中で、愛用しているアイテムを紹介してくれた場面も。【関連記事】指原莉乃「超可愛い」田中みな実の推し色リップカラーを紹介■リップ動画内で紹介されたのはこちら！Ririmew/ミューテッドシアーティント 07 PINK C