グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、プレストとルースがひとつになった2in1タイプのセッティングパウダー『Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo』を発売中。■フェイスパウダーきめ細かい粉質で毛穴をぼかし、リフトアップしたような印象を演出。プレストパウダーは密着感と引き締め感をプラスし、ルースパウダーは光を均一に反射してなめらかな肌へ。ケース内部には新設計のメッシュを採用し、粉を