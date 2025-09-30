7月に結婚したキックボクサー武尊（34）とタレント川口葵（26）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に夫婦で生出演。武尊のある行動に、川口が家出をしたことがあると明かした。ケンカについて聞かれると、武尊が「ちょいちょい。僕が一方的にイライラしているだけかもしれないですけど…試合前ですね。ちょっとした自分のペースが、すごい完璧主義者で、この時間に練習して、この時間に食事して、この時間