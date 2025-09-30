ululis（ウルリス）が、リニューアルした3種に新しく“超しっとりタイプ”のパープルを加えた4種の「MIZUハンドクリーム」を、2025年10月4日（土）より全国のドラッグストア・バラエティショップ等で発売する。■今年も数量限定美容水で手肌を包み込み、秋冬の乾燥を防いでうるおいを与える“MIZUハンドクリーム”。美容水リポソームを従来比20％増量し、さらにうるおいを届ける処方へ進化。片手で開けやすい新ワンタッチキャップ