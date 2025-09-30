通勤・通学時間帯の列車から大量の煙が立ちのぼり、乗客が避難する事態となりました。9月30日午前7時半前、岐阜県関市の関富岡駅を出発した直後の長良川鉄道の列車から煙が立ちのぼり、次の富加駅で停車しました。煙は車内にも入り込み、運転士の誘導で乗客およそ40人が避難する事態となりましたが、体調不良などを訴えた人はいないということです。煙は屋根に取り付けられたマフラーから出たとみられ、長良川鉄道は