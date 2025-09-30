発売されたばかりの新刊小説の中から、ライターの立花ももがおすすめの作品を紹介する連載企画。数多く出版されている新刊小説の中から厳選し、今読むべき注目作を紹介します。（編集部）廣嶋玲子『異世界フルコース召喚されたのは、チキンでした。』（KADOKAWA） 誰もが夢見る「あったらいいな」を叶えてくれるのが、銭天堂シリーズでもおなじみ、廣嶋玲子さんである。ただしそれなりの対価は必要で、銭