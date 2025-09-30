「森永北海道バター」森永乳業は、「森永北海道バター」を、10月1日からリニューアル発売する。1925年に北海道の工場で「森永バター」の製造が開始され、今年2025年に発売100周年を迎えた。100周年を迎えた今年、より求めやすいサイズになったのと合わせて、100年にわたって横から開けるタイプだったバターのパッケージを天面から開けるタイプに大幅にリニューアルする。これまでのパッケージは側面を開けるタイプだったが、今回の