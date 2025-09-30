「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、パペットスンスンとのコラボレーションアイテムを、10月31日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。「パペットスンスン」はパペットの国〈トゥーホック〉に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、ゆるくて可愛らしい世界観で人気を集めている。初めてのコラボレーションとなる今回は、パペット