ゴールを量産する上田。存在感は増すばかりだ(C)Getty Imagesオランダ・エールディヴィジ第7節が現地時間9月28日に行われ、フェイエノールトの上田綺世が敵地でのフローニンゲン戦にスタメン出場し、今季6得点目をマークした。このゴールが決勝点となり、上田は1-0での勝利の立役者となっている。リーグ得点ランキングでもトップに立つなど、日本人ストライカーの高い得点スキルがオランダ国内で注目を集めている。【動画】上田