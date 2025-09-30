芸能事務所・ホリプロコムは30日、公式サイトを通じ、お笑いコンビ・ひすいらん（しんぺい・前原領収書）が解散することを発表した。【写真あり】『UNDER 25 OWARAI CHAMPIONSHIP』（2023年）に出演時のひすいらん同社は「ご報告」と題し、「この度、『ひすいらん』は解散することとなりました」と報告。「前原領収書のみ、2025年9月30日をもちまして退所いたします」と続けた。そして最後に「長らく応援いただき誠にありが