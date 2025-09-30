これからの気象情報です。 10月1日(水)は激しい雨が降り、大雨になるところもありそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆10月1日(水)の天気 ・上越地方 早いところでは、朝から雨が降り出すでしょう。日中は激しい雷雨となり、大雨のところがありそうです。 最低気温は17℃前後、最高気温は22℃前後の予想です。 ・中越地方 強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。