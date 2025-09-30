新潟市西蒲区で約200個のナシが盗まれる被害がありました。警察は、窃盗事件として捜査しています。 被害が確認されたのは、新潟市西蒲区の50代男性が所有するナシ畑です。警察によりますと、9月26日午後4時ごろから30日午前9時ごろまでの間に、男性が育てたナシ約200個(時価合計約6万円相当)が何者かに盗まれたということです。男性は被害届を提出し、警察は窃盗事件として捜査しています。 警察は、農作物を管理する際はセ