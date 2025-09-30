韓国南部の釜山を訪れている石破総理は、先ほど李在明大統領と首脳会談を行いました。釜山市内から中継です。今回の訪問が最後の外遊になる見通しの石破総理は、次の政権でも韓国との「シャトル外交」を定着させて交流を続ける重要性を強調しました。石破総理「この（日韓）関係というものを不可逆的に後戻りさせることなく、発展的に進めていっていただきたい」石破総理は李大統領との会談の冒頭、「きょうで総理就任から365日目