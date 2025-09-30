JRAが馬券を発売する第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の第2回登録取消（取消料6000ユーロ＝約104万円）が30日、締め切られ、前日の第1回登録取消後と変わらず日本から参戦予定のアロヒアリイ（牡3＝田中博、父ドゥラメンテ）、クロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）、ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）を含む17頭が登録を継続した。英オークス、愛オ