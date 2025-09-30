大雨により茶色く濁った川。トルコの山間部で目撃されたのは、歴史的な橋が激しく打ち付ける流れに耐えきれず崩れ落ちる瞬間です。前日から降り続いた大雨により、山沿いの道はあちらこちらで陥没し、道路も寸断。ショベルカーのアームの先に乗っていたのは、小さな子供です。救助に来た人に抱えられ、下を見ないように濁流を渡ります。そして、大量の水は街中に架かる橋にも押し寄せていました。石造りの橋は、建築様式や長きにわ