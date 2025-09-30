Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が30日、都内で声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」（11月7日公開）のプレミア上映会に登場した。作品の初お披露目の場となり、「やっと皆さんに届けることが出来てホンマに幸せやし、ホンマに日本中から愛される作品の第一歩に登壇できて本当に幸せ」と喜びを語った。ひとつのことに夢中になると、他のことが全く見えなくなる主人公・ジュゼッペの声優を務めた。「めちゃめちゃ可愛くて魅力