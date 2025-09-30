大阪府は30日、大阪府羽曳野市の医療法人が運営する介護老人保健施設「まほろば」で利用者への虐待があったとして、新規利用者の受け入れを3カ月停止すると発表した。職員3人が1年にわたり、利用者23人を平手でたたく行為を継続。制止せず笑って見ていた職員2人も心理的虐待に当たるとした。処分は30日付。府によると、今年5月に医師が利用者の体にあざを見つけ、羽曳野市に相談。府と市が高齢者虐待防止法に基づき調査したと