30日、金沢市内の小学校では、児童たちに理科への興味を持ってもらおうと出前授業が開かれました。 児童が動かすロボット。ここには、たくさんの秘密が隠されていました。30日に金沢大学附属小学校で開かれたのは… 電子部品大手の金沢村田製作所の出前授業。登場したのは自転車に乗ったロボット「ムラタセイサク君」です。ぴたりと倒れずに止まり、さらには障害物も検知し、10センチ前で止まります。 その秘密は、カメラ