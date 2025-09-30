ロッテの植田将太が30日の楽天戦でプロ初安打を放った。植田は0−0の3回無死走者なしの第1打席、岸孝之が2ボール2ストライクから投じた7球目の138キロのストレートをセンター前に弾き返し、これがプロ6年目で嬉しいプロ初安打となった。植田は球団を通じて「打ったのは、まっすぐです。とにかく振りに行きました！1本打つことができて良かったです」とコメントした。