【モデルプレス＝2025/09/30】モデルの森絵梨佳が9月30日、自身のInstagramのストーリーズを更新。小学生の息子のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。【写真】森絵梨佳、春巻きメインの息子リクエスト弁当披露◆森絵梨佳、息子との微笑ましいやりとり紹介し手作り弁当披露森は「おはようございます」と朝の挨拶とともに、息子のために作った弁当を公開。息子からリクエストされたという春巻きをメインに、レタ