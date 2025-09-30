警察官を名乗る男に、だまされました。詐欺の被害にあったのは、金沢市に住む60代の男性です男性はことし9月、警察官を名乗る複数の男から「詐欺の犯人を逮捕した際、あなた名義のキャッシュカードが見つかった」と電話がありました。その後、男性は「あなたの口座にある紙幣の番号を調べる必要がある」などと言われ、指定された口座に200万円を送金し、だまし取られました。石川県警では、警察がSNSで通話したり、金を振り