この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、てぃも(@porsche_whiters)さんが投稿していた、妻と付き合いはじめたころのエピソードです。数日間一緒に遊び、その間にてぃもさんが支払ってくれた分をスマートな形で渡してくれたそう。てぃもさんもなかなか気付かなかったというその渡し方とは？ お金の問題は恋人でも夫婦でも難しい お金への考え方や価値観というのは人によって大きく