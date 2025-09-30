妊娠、出産にトラブルは付きものですよね。中には入院になるような大きなトラブルに見舞われることもあり、そうなるとなおさら夫の協力が不可欠になりますよね。この記事では、切迫早産のためすでに1か月入院しているという投稿者さんが夫に対してモヤモヤしているという投稿を紹介します。申し訳ないという気持ちを持ちつつも、「疲れる。大変だ。」としか言わず、投稿者さんのことを気遣うような言葉がないことに引っかかってい