◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（３０日・横浜）ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が２回１失点（自責０）で降板。レギュラーシーズン最終登板で防御率が１・７４（１５５投球回、自責点３０）となり、秋山登が１９６０年にマークした１・７５を抜いて球団歴代１位となった。ケイは２回に３連続四球で無死満塁のピンチを招いて１点を失ったが、失点は一塁・フォードの失策によるもので、記録上は自責点とはならず、こ