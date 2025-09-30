◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（３０日・横浜）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手が、初回に内野安打を放った際の走塁で足を痛めて交代した。４番・一塁で先発出場したビシエドは、初回の打席で投前内野安打を放ったが、一塁への走塁中にスピードダウン。一塁には到達したものの、左太もも付近を手で押さえながら苦悶（くもん）の表情を浮かべた。いったんベンチに下がった後、三浦大輔監督は代走・フォードへの交