◆パ・リーグロッテ―楽天（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・美馬学投手が３０日、本拠のＺＯＺＯで古巣・楽天を相手に引退試合に臨んだ。右打席に立った浅村との１打席勝負。初球、１４０キロの直球でストライクを取ると、２球目は１３９キロの直球で空振りを奪って追い込んだ。抜け球となった３球目を投げた後、マウンドで顔をしかめて痛そうな表情。４、５球目も抜け球でボールとなり、フルカウントからの６球目、１２３