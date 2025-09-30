バレーボール男子日本代表の主軸・高橋藍（サントリー）が３０日、地元・京都市内で契約する健康食品メーカーのサン・クロレラのファン交流イベントに出席。高校時代からサポートを受ける同社やファンの応援を実感し「家族のように思っている皆さんと一緒にいい景色を見たいですし、五輪でメダルを取ることが恩返しだと思う。メダルを持ち帰れるように頑張りたい」と地元への恩返しを誓った。この日は１０月１日にグランドオー