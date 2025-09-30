DV夫との過去を乗り越え、シングルマザーのえりかは年下の同僚・隆司と再婚を考える。彼の優しい愛情に癒され、幸せを感じる一方で、その「大好き」という言葉の裏に隠された束縛に、えりかは戸惑いを隠せない。これは愛情か、それとも支配か？過去の悪夢がよみがえる中、彼女を心配する友人の忠告が、鈍感になっていた彼女の心に響き、関係を終わらせることを決めるのだった。『シンママの彼はモラ夫予備軍』をごらんくださ