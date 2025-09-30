新日本プロレスは、30日に東京・歌舞伎町シネシティ広場で26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」の記者会見を実施。今大会で引退する棚橋弘至（48）の引退相手として、21年東京五輪の男子柔道100キロ級金メダリストウルフ・アロン（29）との対戦は否定した。昨年10月の両国大会で引退表明をした棚橋。「こうして多くの皆様の前でいつまでも戦っていたい。戦っていたいという思いはあります