◇パ・リーグロッテー楽天（2025年9月30日ZOZOマリン）6年目のロッテの植田がプロ初安打を記録した。美馬の引退試合となった試合に8番・捕手で今季2度目のスタメン出場。2回の第1打席で楽天の先発・岸の直球を中前に運んだ。植田は19年ドラフトで育成2位でロッテに入団。2年目の21年8月に支配下登録された。23年6月1日の巨人戦でプロ初出場、昨季は1軍出場がなく、プロ7試合、7打席目での初安打だった。▼ロッテ・植田