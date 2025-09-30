「烈士記念日」の式典に臨む中国の習近平国家主席（手前）＝30日、北京の天安門広場（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は30日、北京市中心部の天安門広場で開かれた革命や抗日戦争の英雄を追悼する「烈士記念日」の式典に出席し、人民英雄記念碑に献花した。中国にとって今年は抗日戦争勝利80年の節目に当たり「戦勝国」としての立場をアピール。10月1日の国慶節（建国記念日）を前に国民の愛国心を鼓舞した。習指導部