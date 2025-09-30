活動自粛中だった新浪剛史氏が、経済同友会の代表幹事辞任を発表しました。新浪剛史氏：同友会に大変大きな分裂が起こってしまう。私はこれは同友会にとり、また日本にとっても大変まずいことである。私自身が辞職すべき、辞任すべきである。新浪氏は9月、サントリーホールディングスの会長を辞任し、同友会の代表幹事の職については判断を委ねるとしていました。同友会は30日の理事会で新浪氏の処遇を決定する予定でしたが、議論