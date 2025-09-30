国から公設秘書の給与をだまし取った詐欺の罪で、東京地検特捜部は30日、元参議院議員の石井章被告を在宅起訴しました。元参議院議員の石井章被告と、石井被告の事務所で事務を統括していた大川香留被告は、2021年からのおよそ1年半、石井被告が理事長を務める社会福祉法人の従業員の男性を、勤務実態がないにもかかわらず、公設第二秘書として届け出て、国から秘書給与など、およそ828万円をだまし取ったとして、特捜部に30日、詐