福井県の杉本達治知事は30日、建設中の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）に関する審査計画が遅れていることについて「大変残念だ。安全最優先に、来年度中完成の目標は守っていただきたい」と話した。県議会本会議後に記者団の取材に応じた。再処理工場を建設する日本原燃が29日、原子力規制委員会の審査会合で、11月中を予定していた設計・工事計画の説明終了が困難との認識を示したことを受けたもの。福井県では