「ソフトバンク−日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）日本ハムの小村勝球団社長が試合前に取材に対応。新庄監督の去就について「（レギュラー）シーズン終了後に正式に話し合いまして、発表します」と語った。１０月４日のロッテ戦（ゾゾ）が今季最終戦となる。若手育成で戦力を底上げして昨季から２年連続２位となった新庄監督の手腕を球団は高く評価し、かねて続投を要望。就任５年目となる来季も指揮をとる見通し