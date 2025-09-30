イタリア発のラグジュアリーフレグランスブランド「LabSolue」より、新作オーデパルファム「315 PALO SANTO」が登場♡南米で“聖なる木”として親しまれるパロサントをメインに、サンダルウッドやアミリス、インセンスを重ねた深みのある香りです。120mL 33,000円／20mL 9,900円（税込）で、10月15日から伊勢丹新宿メンズ館にて先行販売、全国発売は10月29日です♪ スピリチュアルで深みある香りの秘密 「3