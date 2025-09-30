列車内で乗客を突き飛ばす外国人配信者。さらには、カラオケ店に向けて花火を乱射。日本で悪質な行為に及んだ外国人配信者に今、SNSで批判が殺到しています。問題の動画が配信されたとみられるのは9月22日。スペインから来たという外国人男性が、列車内の優先席に座り、ライブ配信を始めました。すると、後ろに座っていた乗客の男性が近寄っていき、男性は配信者の胸を小突き「うるさい！」と注意しました。しかし、撮影をやめない