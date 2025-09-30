「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人・キャベッジが走塁ミスを繰り返した。初回１死一、三塁では、二塁後方に上がった岡本の打球が二塁・福永のグラブに当たってこぼれたが、一塁走者のキャベッジは二塁で封殺され、岡本は先制点を挙げながらも、右ゴロとなった。三回１死二塁では、岡本が右中間への鋭いライナーを放ったが、二塁走者のキャベッジは打球が捕られるのではないかとスタートを切るのが遅れ、本塁に生還